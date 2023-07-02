Три способа завершить войну в Украине от Медведева
Любую войну можно завершить очень быстро: либо путем подписания мирного договора, либо путем использования ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — это жизнь почти 300 тыс. мирных граждан», — сказал Медведев.
По его словам, российское вторжение в Украину могло бы завершиться за несколько месяцев, если бы США и другие страны НАТО не поставляли Киеву оружие. «А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней», — считает замглавы Совбеза.
Вместе с тем он признал «определенные проблемы» у российской армии, но назвал ее «современной и героической».
Ранее Медведев призвал Запад «разумно» договориться по Украине, чтобы не «окочуриться всем вместе» в ядерной войне. Ядерный апокалипсис «не только возможен, но еще и вполне вероятен» — он может быть одним из способов разрешения текущего противостояния, написал он в статье для «Российской газеты».