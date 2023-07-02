Три способа завершить войну в Украине от Медведева

«Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — это жизнь почти 300 тыс. мирных граждан», — сказал Медведев.

По его словам, российское вторжение в Украину могло бы завершиться за несколько месяцев, если бы США и другие страны НАТО не поставляли Киеву оружие. «А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней», — считает замглавы Совбеза.

Вместе с тем он признал «определенные проблемы» у российской армии, но назвал ее «современной и героической».

Ранее Медведев призвал Запад «разумно» договориться по Украине, чтобы не «окочуриться всем вместе» в ядерной войне. Ядерный апокалипсис «не только возможен, но еще и вполне вероятен» — он может быть одним из способов разрешения текущего противостояния, написал он в статье для «Российской газеты».