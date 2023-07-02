Грузия возвращает своего посла в Украине

Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили в ближайшее время вернется в Тбилиси после рекомендации украинских властей покинуть страну для консультаций из-за ситуации вокруг бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом сообщил журналистам глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

«Посол вернется в Грузию в ближайший период. Также очень важно, на основании чего было принято это непонятное решение. Считаю, что в отношении бывшего президента все очевидно - все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе господина Саакашвили», - заявил грузинский министр.

По словам Дарчиашвили, Грузия продолжит помогать Украине, и «ни одно безответственное решение» не заставит грузинские власти свернуть с этого пути.

Михаил Саакашвили в понедельник из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На видео экс-президент выглядел истощенным, сильно исхудавшим. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили. В МИД Грузии решение Киева назвали крайней формой обострения дипломатических отношений, а также вмешательством во внутренние дела суверенного государства.