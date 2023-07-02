Подозреваемый во взрыве в Шевченковском райсуде Киева погиб на месте происшествия при штурме силовиков, двое правоохранителей ранены, сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

«Полицейские получили информацию о том, что произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе», - говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Telegram-канале.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что полиция получила сообщение о взрыве в Шевченковском суде Киева. На место прибыли полицейские, следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы.

«По предварительной информации, не установленное сейчас устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание. Устанавливаются детали», - говорится в сообщении главы МВД.

В Киевской городской военной администрации отметили, что «по предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы подсудимое лицо, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно, уборная) неизвестное взрывное устройство».

По информации украинских СМИ, взрыв устроил подозреваемый по делу о подрыве гранаты у стен Рады в 2015 году Игорь Гуменюк. Он закрылся с двумя конвоирами в туалете Шевченковского райсуда, а также взорвал взрывной пакет.

Гуменюка обвиняют в теракте во время митинга перед Верховной Радой Украины в 2015 году. Акцию организовала националистическая партия «Свобода» против имплементации в Конституцию особого статуса Донбасса. Тогда, по версии следствия, Гуменюк бросил гранату в сотрудников Нацгвардии. В результате теракта погибли трое нацгвардейцев. Еще около 140 человек получили ранения.