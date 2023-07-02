Приближенный Кадырова умер после ранения в Украине

Из-за смертельного ранения в Украине скончался бывший руководитель представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу Ислам Хизриев. «Кавказ.Реалии» передает, что, по неподтвержденным данным, он умер 3 июля в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Официально информацию власти не комментировали, о смерти 40-летнего приближенного главы Чечни Рамзана Кадырова пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Представитель Кадырова по СЗФО Ислам Хизриев получил смертельное ранение. Он в составе «Ахмата» на войне на территории Украины попал под обстрел, тяжелые ранения получила группа кадыровцев. Хизриева доставили в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, где… он и скончался», - сообщил российский телеграм-канал.

«ВЧК-ОГПУ» утверждает, что на войну против Украины Ислам Хизриев якобы попал из колонии в составе ЧВК «Вагнер» – в октябре 2021 года его задержали в Санкт-Петербурге с тремя граммами наркотиков. Дело завели по статье о приобретении запрещенных веществ в крупном размере, Хизриеву грозило от трех до 10 лет лишения свободы. Однако, согласно судебным документам, приговор Хизриеву так и не вынесли. В сентябре 2022 года Московский городской суд Санкт-Петербурга вернул уголовное дело прокурору из-за допущенных в нем ошибок.