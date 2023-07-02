Метеорологи: 3 июля стал самым жарким днем на планете

BBC со ссылкой на ученых из американского правительственного учреждения «Национальные центры прогнозирования окружающей среды» передает, что 3 июля среднемировая температура достигла 17,01 градуса по Цельсию. Прежний рекорд, зафиксированный в августе 2016 года, составлял 16,92 градуса.

Понедельник, 3 июля 2023 года, оказался, по подсчетам метеорологов, самым жарким днем в истории — средняя температура на всей планете в этот день побила рекорд, установленный семь лет назад.

Ученые уточняют, что, строго говоря, 3 июля стал самым жарким днем с 1979 года, когда начался спутниковый мониторинг погоды. Но они уверены, что это — рекорд и за всю историю регулярных научных наблюдений, которые ведутся с конца XIX века.

Июнь этого года стал, по подсчетам метеорологов, самым теплым июнем на планете за всю историю наблюдений. Ученые полагают, что установлению новых температурных рекордов сейчас способствует сочетание общего изменения климата из-за выбросов парниковых газов и начала природного явления Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — мощнейшее природное явление, периодическое повышение температуры воды в экваториальной и южной части Тихого океана. Оно влияет на климат на всей планете. В последний раз Эль-Ниньо («мальчик» на испанском) приходил в 2016 году. Теперь он, по мнению ученых, возвращается.

«Существует вероятность, что июль станет самым жарким июлем и самым жарким месяцем в истории, — говорит ученый из Лейпцигского университета Карстен Хауштайн. — В истории — это значит со времен Эемского межледниковья, которое было 120 тысяч лет назад».