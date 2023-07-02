В Бакинской таможне новый начальник

Эльмир Рамазанов назначен начальником Бакинского главного таможенного управления. Распоряжение об этом подписал председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров.

Э.Рамазанов родился в Баку. Выпускник факультета правового регулирования экономики Азербайджанского государственного экономического университета. В 2022 году поступил на факультет государственного и муниципального управления Академии государственного управления при президенте Азербайджана. Трудовую деятельность начал по специальности в Министерстве налогов. С 2012 года занимал различные должности. Приказом председателя ГТК от 15 августа 2022 года назначен заместителем начальника Бакинского главного таможенного управления.