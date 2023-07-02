Азербайджан позвали в ОПЕК. В Баку ответили

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) пригласила Азербайджан стать постоянным членом организации, сообщил Интерфаксу ее генеральный секретарь Хайсам аль-Гайс.

В то же время министр энергетики Пярвиз Шахбазов сказал журналистам, что Азербайджан в настоящее время не рассматривает вопрос о вхождении в ОПЕК в качестве нового участника.

«Такого рода вопросы иногда поднимаются, но в настоящее время мы это не рассматриваем», - передает Интерфакс слова министра.