Азербайджан позвали в ОПЕК. В Баку ответили

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) пригласила Азербайджан стать постоянным членом организации, сообщил Интерфаксу ее генеральный секретарь Хайсам аль-Гайс. 

В то же время министр энергетики Пярвиз Шахбазов сказал  журналистам, что Азербайджан в настоящее время не рассматривает вопрос о вхождении в ОПЕК в качестве нового участника.

«Такого рода вопросы иногда поднимаются, но в настоящее время мы это не рассматриваем», - передает Интерфакс слова министра.