В Швеции после Корана решили сжечь Тору и Библию

Шведская полиция получила три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге манифестаций с сожжением религиозных книг.

Одна из них - на акцию сожжения Корана перед стокгольмской мечетью, которую устроители хотят провести «как можно скорее», сообщает в среду телеканал SVT. Подавшая ее пятидесятилетняя женщина заявила, что после манифестации на прошлой неделе, которая также прошла у Стокгольмской мечети, решила самостоятельно выступить организатором новой акции.

В другой заявке речь идет о предании 15 июля огню Торы и Библии перед посольством Израиля. Заявитель - тридцатилетний гражданин - хочет провести эту акцию в ответ на сожжение Корана на прошлой неделе и как «символическое собрание во имя свободы слова».

Третья заявка - на разрешение сожжения религиозных текстов 12 июля в центре Хельсингборга. Подало ее также частное лицо. Что именно планируется предать огню, пока не ясно.