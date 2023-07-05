Переговоры Али Асадова и премьера Черногории: что обсудили

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было подчеркнуто значение проходящей в Баку министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем, который находится с визитом в Баку.

Стороны отметили эффективную деятельность Азербайджана во время председательства в Движении неприсоединения, подчеркнули важность выдвинутых страной инициатив. Было выражено удовлетворение успешным развитием отношений между Азербайджаном и Черногорией во многих областях.

На встрече были также обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, туристической и других сферах.