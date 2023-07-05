Сына соперника Лукашенко отправили в колонию на восемь лет

Прокурор запрашивал для Эдуарда Бабарико десять лет колонии. Бабарико обвиняли в «разжигании социальной вражды», «отмывании денег, полученных преступным путем» и «уклонении от уплаты налогов». Три года он провел в СИЗО.

Виктора Бабарико задержали летом 2020 года в разгар предвыборной президентской кампании после того, как он собрал необходимые подписи для выдвижения своей кандидатуры. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере и легализация средств, полученных преступным путем.

Эдуарда Бабарико задержали вместе с отцом 18 июня 2020 года - с тех пор он находился в СИЗО. До задержания он возглавлял предвыборный штаб Виктора Бабарико. Своей вины Эдуард не признал. «Я не совершал ни одного из преступлений, в которых меня обвиняют. Следствием не было найдено ни одного доказательства моей вины», - заявил он в суде.

Сторона защиты пыталась вызвать в суд в качестве свидетеля отца обвиняемого - Виктора Бабарико. Суд удовлетворил это ходатайство, но неизвестно, выступил ли отец по делу сына.