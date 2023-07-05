Иранцы похитили в Ираке гражданку Израиля и России

Гражданка Израиля и России Елизавета Цуркова похищена шиитскими ополченцами в Ираке. Об этом, как передает Kan, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Утверждается, что Цуркову уже несколько месяцев удерживает в качестве заложницы «Хизбаллы». Израиль работает вместе с Вашингтоном над освобождением Цурковой, она жива. Израиль подчеркнул, что считает Ирак ответственным за ее судьбу.

В сообщении канцелярии говорится, что Цуркова — ученая, которая прибыла в Ирак по российскому паспорту и по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований по линии Принстонского университета в США. В последний раз она писала в своем твиттере 21 марта.

Jerusalem Post пишет, что женщину удерживает группировка «Катаиб Хезболла», созданная и поддерживаемая «Аль-Кудс» — военным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).