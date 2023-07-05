Российская журналистка, корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина прошла обследование в московской клинике, сообщает издание в своем телеграме.

Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей. «Сознание ясное, состояние стабильное», — добавили в издании.

Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили утром 4 июля в Грозном, куда они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Сначала Милашину и Немова привезли в больницу в Грозном, затем направили в Беслан. В Москву они прилетели в ночь на 5 июля спецбортом, который оплатили неназванные частные лица.