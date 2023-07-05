Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 5 июля 2023, 22:55

Российская национальная валюта взяла резкие темпы падения относительно основных валют. В среду в Москве впервые с начала войны в банковских отделениях продавали евро по цене выше 100 рублей, пробив символическую планку. На Московской бирже расчеты велись около 98,5 рублей, доходило и до 99 рублей. Это рекорд за последние 15 месяцев. За день евро подорожал на 2%, с начала лета — на 15%, а с начала года — более чем на 30%. Доллар не сильно отставал: его биржевой курс превысил 91 рубль, с начала года это рост на 28%.

На фоне всех неприятностей, которые создала себе Россия, неизменно подчеркивалась успешность действий финансово-экономического блока правительства, благодаря чему удалось избежать жесткого кризиса. Но, очевидно, возможности даже самых расчудесных профессионалов не безграничны в условиях жестких санкций и колоссальных расходов на войну. Эксперты обоснованно считают, что триггером, запустившим рост курса, стал мятеж ЧВК «Вагнер», подчеркнувший внутреннюю политическую нестабильность и подтолкнувший к повышенному спросу на доллар и евро как у физических лиц, так и у компаний, при не снижающихся темпах вывода капиталов из России. Удержать рубль в комфортном диапазоне 80-90 рублей за доллар властям не удалось, а нынешняя ярко проявленная волатильность еще больше лишила российскую национальную валюту привлекательности.

Среди других причин, ослабивших рубль, - рост импорта на фоне падения экспорта и очень заметное уменьшение поступлений от продажи углеводородов. По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне составили 529 миллиардов рублей, что на 26,4% меньше уровня прошлого года, а с начала года – 3 382 миллиарда, на 47% меньше по сравнению с 2022-м. При том, что в бюджет на нынешний год заложены поступления от нефти и газа восемь триллионов, уже очевидно, что они будут значительно меньше. Пока роль компенсатора играет Фонд национального благосостояния, и за июнь он уменьшился на 5%, что само по себе не очень большая величина. Однако за 2023 годом последует 2024-й, кстати, год президентских выборов, что всегда связано с дополнительными большими бюджетными расходами, и как правительство будет сводить концы с концами при продолжающихся бесконечных тратах на войну, совершенно непонятно.