Украина ждет турецкие Firtina

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Украина ожидает поставок турецких гусеничных САУ T-155 Fırtına.

«Ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВСУ Украины еще не использовались, таких как Archer, Fırtına», - заявил он.

Это первое публичное заявление о возможности получения ВСУ турецкой 155-мм артиллерии, передает турецкая Yeni Şafak.

В качестве основного оружия САУ T-155 Fırtına может использовать все типы боеприпасов для 155-мм гаубиц стандарта НАТО. Fırtına, обладающая высокой скорострельностью, может произвести три выстрела по целям на расстоянии от 8 до 25 км за 15 секунд. Таким образом, она может удовлетворить огневую мощь трех гаубиц в одиночку. С помощью машины для перевозки боеприпасов Poyraz загрузка 48 снарядов занимает 20 минут.