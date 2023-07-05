Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 5 июля 2023, 23:24

Адольф Эйхман вписан кровавыми буквами в историю цивилизации, как один из главных исполнителей программы «Окончательного решения еврейского вопроса». Эйхман не был автором этой идеи, стратегию тотальной ликвидации евреев разрабатывали люди куда более пассионарные и яркие, такие, к примеру, как начальник главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих. Что же касается Эйхмана, то он был простым бюрократом, высокопоставленным чиновником, отвечавший за рутину геноцида – логистику, транспорт, доставку необходимого оборудования и, главное, за бесперебойный подвоз баллонов со смертельным газом «Циклон-В».

Будучи весьма усердным, хоть и недалеким исполнителем, Эйхман был, буквально, помешан на безукоризненном исполнении порученной ему работы. При этом ему было абсолютно все равно, что это была за работа - строительство скоростных автобанов или уничтожение целой нации в промышленных масштабах. В 1960 году опергруппа «Моссада», которой руководил легендарный создатель израильских спецслужб Иссер Харель, выследила Эйхмана в Аргентине и тайно вывезла его в Израиль, где суд вынес убийце первый и последний в истории еврейского государства смертный приговор. Готов поспорить, что ввел читателей haqqin.az в недоумение. Дескать, какие еще Эйхман, Харель и Аргентина? Кто в ХХI веке вообще помнит эту забытую историю?!.. Отвечу! Представьте себе чувства евреев, если какие-то страны, международные организации или просто частные лица потребовали бы в 1960 году от Израиля не только отменить казнь Эйхмана, но и немедленно освободить его, поскольку в тюрьме палач испытывает жесточайшие физические и духовные страдания, в следствие чего потерял в весе несколько десятков килограммов? Полагаю, вопрос риторический, а предполагаемый ответ - однозначный. И, тем не менее, уважаемые господа, ровно такие же чувства испытывают активные сторонники правящей в моей стране партии «Грузинская мечта», когда слышит обращения с просьбой выпустить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Уверен, человеку, не живущему в Грузии, мое сравнение может показаться чрезмерным. В самом деле, где людоед Адольф Эйхман, повинный в насильственном уничтожении шести миллионов беззащитных евреев, и где Михаил Саакашвили! Да, в годы президентства Мишико и вправду жестко правил, да и реформы проводил далеко не в белых перчатках. Но сравнивать его с Эйхманом?! Согласен с вами: Саакашвили, конечно же, не Адольф Эйхман, и его грехи за период девятилетнего правления Грузией – одна триллионная часть вины, которая лежит на Эйхмане перед еврейским народом. Но, поверьте, господа: по уровню ненависти, которую испытывают к Саакашвили активные сторонники «Грузинской мечты», сравнение с Эйхманом вполне адекватно. Я не случайно сделал акцент на «активных сторонниках» правящей партии, численность которых в реальности не превышает 10-15 процентов от всего грузинского электората. Что же касается остальных, то даже те, кто голосуют за «Грузинскую мечту», являются, как правило, обычными временщиками, которых интересуют собственные или какие-нибудь другие личные выгоды. Но именно эти 10-15 процентов, которые делают погоду в правящей партии и имеют большинство в парламенте, и есть та прослойка общества, которая люто ненавидит Михаила Саакашвили, в полной мере разделяя чувства к Мишико, испытываемые неформальным лидером Грузии, миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Кстати, этот человек уже давно не появлялся на публике. Но когда несколько лет назад Иванишвили охотно раздавал интервью, то, о чем бы в них ни шла речь, он в итоге обязательно выливал на Саакашвили ушаты грязи, напоминая римского сенатора Катона, заканчивавшего каждую свою речь независимо от темы словами: «Карфаген должен быть разрушен!» Бидзина и его команда «мечтателей» ненавидят Саакашвили так люто и глубоко, что, буквально, каждое слово, сказанное ими в адрес экс-президента Грузии, являются, по сути, экстрактом животной ненависти - чистым и незамутненным, как слеза ребенка. Вот почему, одна лишь мысль о то, что Саакашвили в принципе может выйти за стены тюрьмы, они воспринимают, как неслыханное, беспрецедентное кощунство. Для партии «Грузинская мечта» и ее пребывающего в тени лидера тема Саакашвили важнее интересов Грузии, значимее судеб мира, принципиальнее выживания цивилизации… Из-за Миши они готовы объявить войну Западу, обзывать президента Зеленского «клоуном», закручивать гайки внутри страны и обкладывать видных западных политиков таким изощренным матом, которого Владимир Путин не удостаивался даже в худшие времена. Многие люди как за рубежом, так и в самой Грузии то ли не понимают, то ли не чувствуют эту патологическую озлобленность грузинского истеблишмента, усматривая в тюремном заточении Саакашвили некие политические мотивы. В частности, популярна версия, по которой «Грузинская мечта» продолжает держать Саакашвили за решеткой, поскольку выполняет прямое указание Путина. Дескать, Зеленский поднял вопрос об освобождении Саакашвили, но Путин позвонил в Тбилиси и приказал: «Не сметь!» Вот, мол, в Тбилиси и не смеют. Так вот, дамы и господа, могу заверить вас с полной ответственностью и определенностью: чтобы держать Саакашвили за решеткой, «мечтателям» уж точно не нужны указания Путина. Ибо они сами, без каких-либо подстрекательств или подзуживаний из Кремля, глядя на потерявшего человеческий облик Саакашвили, испытывают такое огромное, почти садистское, наслаждение, которое Путин, о мстительности которого ходят легенды, даже вообразить не может!

Я знаю, что сотни тысяч, если не миллионы людей как в Грузии, так и, в основном, за ее пределами, искренне сочувствуют Михаилу Саакашвили призывая правительство Грузии проявить гуманизм и выпустить экс-президента на свободу. Тем не менее, давить в этой связи на жалость боевого актива «Грузинской мечты» не только неэффективно, но и контрпродуктивно. Полагаю, сейчас самое время задать естественный вопрос: «Почему?!» Откуда такая запредельная ненависть к Саакашвили? Чем он им так насолил? Понятно, что этот колоритный политик правил Грузией в переходный период, в чрезвычайно непростой ситуации, во времена отсутствия какой-либо государственности и бандитского беспредела. Понятно, что деятельный, увлеченный и крайне импульсивный, склонный к импровизациям, Михаил Саакашвили был далеко не безгрешен. Чтобы ответить читателям haqqin.az на вопрос, «Почему?», приведу наиболее доступный пример. В 2003 году, когда Саакашвили пришел к власти, Тбилиси представлял собой уродливое нагромождение разного рода будок, палаток и ржавых торговых точек, лепившихся друг к другу в центре города через каждые 20 метров. И это не преувеличение, поверьте! Именно в тот период власть вознамеривалась привести столицу Грузии в порядок, очистить Тбилиси от торгашеского хлама и придать городу человеческий облик.

Проблема заключалась в том, что все эти объекты мелкой розничной торговли существовали на законных основаниях, хотя многие все еще помнят, за сколько в 90-годы ХХ века можно было купить разрешение на открытие в центре Тбилиси бакалейного ларька или табачного киоска. Тем не менее, у владельцев на руках были официальные разрешения, так что, единственным законным способом власти очистить Тбилиси были судебные иски. Учитывая тонкости юридических процедур, а также тот факт, что речь шла о тысячах торговых объектах, этот процесс мог занять лет сто, если не больше. Но поскольку у реформатора Саакашвили столько времени, естественно, не было, он решил… отодвинуть в сторону юридические процедуры. Естественно, как всегда, ненадолго. Но Саакашвили то ли не учел, то ли просто не хотел об этом думать, что владельцы этих мерзопакостных, полусамопальных киосков, ларьков и будок вложили в их строительство большие по тем диким временам деньги, давая «на лапу» чиновникам десятки тысяч долларов за разрешение торговать… И все это Михаил Саакашвили разрушил, буквально, в считанные дни. Да, очистившись от мусора и балласта, Тбилиси, наконец-то, вздохнул спокойно. Но тысячи пострадавших владельцев этого урбанистического уродства пополнили тогда ряда непримиримых, смертельных врагов власти, которая персонифицировалась в те времена только с одним именем – Михаил Саакашвили. Дальше – больше! Молодой президент-реформатор вдруг почувствовал, как легко править государством без соблюдения юридических процедур, как удобно не беспокоиться о всякого рода формальностях, официальных бумажках и разрешениях, как просто объяснять свои решения и поступки «революционной целесообразностью».