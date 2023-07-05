Пашинян позвонил Путину по просьбе Араика Арутюняна

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в разговоре с Пашиняном «подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора».

Армянская редакция Радио Свобода передает, что премьер-министр Армении позвонил президенту России по просьбе лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна. Об этом сообщил сам главарь.

Собрав своих приближенных, он обсудил результаты телефонного разговора Пашиняна и Путина.

Ранее стало известно, Арутюнян написал письмо Путину, в котором призвал российского лидера в течение нескольких дней ответить, что россияне «собираются предпринимать в Карабахе». Как указал Арутюнян в письме, если россияне «не собираются контролировать ситуацию и открывать дорогу», то сепаратисты требуют от Путина четкого информирования об этом, чтобы решить, что им делать дальше.