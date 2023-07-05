Золото, валюту, кувалду, парики нашли в особняке Пригожина

Российские СМИ и телеграм-каналы опубликовали фото и видео из особняка и офиса главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, где проводились обыски.

В доме нашли много оружия, коробки денег, парики, кувалду «для переговоров» и личную комнату для молитв с множеством икон, паспорта на разные имена и шесть миллиардов рублей.

В кадр попали просторные помещения, отделанные позолотой, деревом, мрамором, украшенные коврами, шелковыми гардинами и хрустальными люстрами. В доме есть бассейн, медицинский кабинет. Там же нашли слитки золота и пачки валюты.