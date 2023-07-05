Пожары, обстрелы в Донецкой области

Находящийся под контролем РФ город Макеевка Донецкой области вечером среды оказался под обстрелом. После обстрела начался пожар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По их данным, по городу выпустили две ракеты из РСЗО.

В сепаратистской «ДНР» заявили, что в Макеевке был прилет по хранилищу топлива. После него поселок Крупской частично остался без света.

По данным российских государственных СМИ, из-за обстрела загорелись емкости с топливом на нефтебазе «Красногвардейская». О пострадавших ничего пока не известно.