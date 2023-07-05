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Десятый коммерческий суд Стамбула вынес решение, в соответствии с которым Мубариз Мансимов, владелец группы компаний Palmali, должен выплатить азербайджанской госкомпании SOCAR 68 миллионов долларов. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ. Согласно решению суда Стамбула, чтобы компенсировать задолженность Мансимова, азербайджанская государственная компания может конфисковать денежные средства, недвижимое и движимое имущество, суда группы компаний Palmali, а также личные средства Мубариза Мансимова, размещенные на банковских счетах в Турции.

Следует отметить, что судебная тяжба между госкомпанией SOCAR и группой Palmali длится годами из-за отказа Мубариза Мансимова выполнять договорные обязательства, заключенные с дочерними структурами SOCAR. Государственная нефтяная компания Азербайджана и ее дочерние фирмы SOCAR Trading SA, SOCAR Overseas Ltd и «Azerbaijan (ACG) Limited» подали иски за нарушение группой компаний Palmali обязательств по различным коммерческим контрактам, заключенным в 2018 году. Иски против группы компаний Palmali и ее главы Мубариза Мансимова были поданы одновременно в три отдельных суда: в Лондонский международный арбитражный суд, в Лондонскую ассоциацию морских арбитров и в Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCINTRAL). В 2020-2021 годах все три независимых арбитражных суда вынесли решения в пользу SOCAR. Согласно этим решениям, Мубариз Мансимов, глава группы компаний Palmali, должен выплатить SOCAR в порядке денежной компенсации более 240 миллионов долларов США. В судебных решениях указывалось также, что до тех пор, пока группа компаний Palmali не выплатит сумму задолженности полностью, на нее будут начисляться проценты.