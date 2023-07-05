Последнее поражение Мубариза Мансимова: олигарх должен выплатить SOCAR еще 68 миллионов долларов главное на этот час
Десятый коммерческий суд Стамбула вынес решение, в соответствии с которым Мубариз Мансимов, владелец группы компаний Palmali, должен выплатить азербайджанской госкомпании SOCAR 68 миллионов долларов. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно решению суда Стамбула, чтобы компенсировать задолженность Мансимова, азербайджанская государственная компания может конфисковать денежные средства, недвижимое и движимое имущество, суда группы компаний Palmali, а также личные средства Мубариза Мансимова, размещенные на банковских счетах в Турции.
Следует отметить, что судебная тяжба между госкомпанией SOCAR и группой Palmali длится годами из-за отказа Мубариза Мансимова выполнять договорные обязательства, заключенные с дочерними структурами SOCAR.
Государственная нефтяная компания Азербайджана и ее дочерние фирмы SOCAR Trading SA, SOCAR Overseas Ltd и «Azerbaijan (ACG) Limited» подали иски за нарушение группой компаний Palmali обязательств по различным коммерческим контрактам, заключенным в 2018 году.
Иски против группы компаний Palmali и ее главы Мубариза Мансимова были поданы одновременно в три отдельных суда: в Лондонский международный арбитражный суд, в Лондонскую ассоциацию морских арбитров и в Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCINTRAL).
В 2020-2021 годах все три независимых арбитражных суда вынесли решения в пользу SOCAR. Согласно этим решениям, Мубариз Мансимов, глава группы компаний Palmali, должен выплатить SOCAR в порядке денежной компенсации более 240 миллионов долларов США.
В судебных решениях указывалось также, что до тех пор, пока группа компаний Palmali не выплатит сумму задолженности полностью, на нее будут начисляться проценты.
Тем не менее на данный момент Мубариз Мансимов и его компании не только не выплатили SOCAR сумму, установленную арбитражными судами, но и с помощью мошеннических схем сумели избежать конфискации своих активов.
В ответ госкомпания SOCAR во исполнение решений международного арбитража инициировала судебное разбирательство в семи странах, включая США, Великобританию, Азербайджан и Турцию, в которых находятся банковские и другие активы компаний Мансимова. Цель данных юридических процедур - добиться от судов этих стран вынесения соответствующих решений для исполнения вердиктов международных арбитражных судов, чтобы в итоге конфисковать активы Мансимова и группы принадлежащих ему компаний.
На слушаниях в Десятом Коммерческом суде Стамбула по иску, поданному SOCAR, адвокаты, защищающие интересы азербайджанской госкомпании, заявили, что в течение двух с половиной лет пытались конфисковать активы Мансимова и группы его компаний, но результатов так и не добились, поскольку, дабы уклониться от уплаты компенсаций, компании Мансимова неоднократно переводили свои активы с одних названий и юрисдикций на другие. При этом было указано, что SOCAR, дабы получить компенсацию, которую по решению трех судебный инстанций должен выплатить Мубариз Мансимов, потратила в судах около восьми миллионов долларов.
Десятый суд Стамбула, заслушав также адвокатов компании Palmali, вынес в итоге решение в пользу SOCAR.
Холдинг Мубариза Мансимова может подать апелляцию в течение двух недель после вынесения приговора.