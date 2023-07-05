Сотни тысяч убитых и раненых: Минобороны Британии назвало потери России

По оценке Минобороны Великобритании, с начала полномасштабной войны РФ против Украины были убиты или ранены около 220 тысяч российских военнослужащих, уничтожено более 6200 единиц российской бронетехники, в том числе около 2050 танков. С 24 февраля 2022 года Россия потеряла 80 самолетов, 95 вертолетов, 250 беспилотников, 12 кораблей ВМФ всех классов, а также более 1000 артиллерийских систем всех типов. Такие цифры привел замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, отвечая на вопросы членов Палаты общин британского парламента. Об этом пишет Deutsche Welle.

По его словам, Лондону неизвестно число убитых и раненых в Украине с конца февраля 2023 года боевиков ЧВК «Вагнер», но эта группировка, по всей видимости, несла тяжелые потери до тех пор, пока в конце мая не начала вывод своих сил из района Попасная - Бахмут.

Одновременно Хиппи сообщил, что Великобритания начнет подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 в августе. Кроме того, он заявил о запланированной его ведомством на 2023-2024 финансовый год программе поддержки Украины на общую сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов. «Характер этой поддержки будет динамичным и будет зависеть от меняющихся оперативных обстоятельств», - указал Хиппи.