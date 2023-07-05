Украина усиливает границу с Беларусью

Украина перевела на усиленный режим боевого дежурства все патрули полиции и подразделения контрразведки на границе с Беларусью. Также увеличено количество мобильных групп патрулирования. Об этом командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщает в Telegram.

«Продолжается работа на границе с Беларусью. Все патрули полиции и подразделения контрразведки переведены на усиленный режим боевого дежурства. Увеличено количество пеших и мобильных групп патрулирования, —написал он. - Кроме того, разработан и уже утвержден очередной план тренировок военнослужащих непосредственно в приграничных районах. По всей линии границы с Беларусью были усилены средствами и личным составом те районы, где была хотя бы минимальная угроза проникновения противника на нашу территорию».

Наев заявил, что также идет тесное сотрудничество с польскими партнерами. По его словам, власти Польши из-за возможных провокаций приняли решение увеличить численность правоохранителей на границе с Беларусью.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что власти решили усилить обороноспособность восточной границы страны в связи с перемещением ЧВК «Вагнер» в Беларусь. По его мнению, размещение там наемников может быть потенциально опасно для Украины, Польши и Литвы.