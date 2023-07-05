Израиль снова в протестах. Демонстранты прорвались к дому Нетаньяху

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В нескольких городах Израиля вечером в среду, 5 июля, состоялись акции протеста, поводом для которых стало заявление начальника Тель-Авивского округа полиции генерал-майора Амихая Эшеда об уходе в отставку. Израильские СМИ пишут, что ранее Эшед заявил, что вынужден поплатиться карьерой за стремление предотвратить братоубийственную войну.

Демонстранты блокируют шоссе и городские улицы. Полиция применяет спецсредства для разгона демонстраций. В Иерусалиме демонстранты прорвались через полицейский заслон и направились к дому премьер-министра Биньямина Нетаньяху на улице Аза. Другая колонна двинулась в направлении резиденции президента Ицхака Герцога. В Тель-Авиве участники акции протеста жгли костры, бросали петарды. Было блокировано движение транспорта в южном направлении, образовались огромные транспортные заторы. Полиция доставила к автотрассе водометы и применила их для тушения костров.