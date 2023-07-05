Израиль снова в протестах. Демонстранты прорвались к дому Нетаньяху
В нескольких городах Израиля вечером в среду, 5 июля, состоялись акции протеста, поводом для которых стало заявление начальника Тель-Авивского округа полиции генерал-майора Амихая Эшеда об уходе в отставку.
Израильские СМИ пишут, что ранее Эшед заявил, что вынужден поплатиться карьерой за стремление предотвратить братоубийственную войну.
Демонстранты блокируют шоссе и городские улицы. Полиция применяет спецсредства для разгона демонстраций.
В Иерусалиме демонстранты прорвались через полицейский заслон и направились к дому премьер-министра Биньямина Нетаньяху на улице Аза. Другая колонна двинулась в направлении резиденции президента Ицхака Герцога.
В Тель-Авиве участники акции протеста жгли костры, бросали петарды. Было блокировано движение транспорта в южном направлении, образовались огромные транспортные заторы.
Полиция доставила к автотрассе водометы и применила их для тушения костров.
Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт, принявший участие в акции протеста, вступил в столкновение с конным полицейским. Один из участников акции протеста был сбит машиной, водитель которой пытался прорваться сквозь толпу демонстрантов.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что полиция «полностью утратила контроль над анархистами...»
На смещении генерал-майора Эшеда с занимаемой должности настаивал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, обвинив его в слишком мягком отношении к участникам демонстраций против юридической реформы.
Штаб движения протеста работников индустрии высоких технологий и координаторы кампании протеста против юридической реформы призвали израильтян выйти на улицы в знак солидарности с генерал-майором Эшедом и назвали его отставку проявлением «диктаторской сущности» нынешнего правительства Израиля.