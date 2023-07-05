Главный разведчик Украины пессимистично настроен

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинского общества. Так считает руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь, я видел черновики речей», — сказал Буданов в интервью газете The Times.

Возможно, Буданов имеет в виду, что на саммите не прозвучит приглашение Украины к вступлению в НАТО, к чему призывают украинские власти.