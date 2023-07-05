Сыновья спрятали тело отца, чтобы получать его пенсию

Бруно Делангро, житель города Трани в Италии, был найден канадскими путешественниками в июле прошлого года внутри пещеры в отдаленном районе провинции Абруццо в 350 километрах от его дома. После длительного расследования выяснилось, что трое сыновей Делангро вместе с партнером одного из них решили скрыть его смерть от властей, чтобы продолжить получать его пенсионные выплаты. Об этом пишет израильский 7 Канал.

Делангро, который был болен и прикован к постели, был обнаружен одним из его сыновей после того, как он умер в своей постели. Сыновья решили поместить тело в спальный мешок, который они приобрели специально для аферы, а затем проехали с телом на своей машине около 350 километров и поместили его в пещеру в отдаленном горном районе.

В течение прошлого года сыновья Делангро продолжали получать пенсионные выплаты отца в размере 3000 евро в месяц. Около года назад тело Делангро нашли двое канадских туристов, совершавших пешие прогулки в провинции Абруццо, местная полиция начала расследование. В течение нескольких месяцев власти не могли опознать тело, и в апреле прошлого года было принято решение похоронить его в могиле с табличкой «Неизвестный».

Но был обнаружен протез зуба Делангро, что привело к его идентификации. На кадрах с камер наблюдения видно, что машина одного из его сыновей выехала из дома примерно в предполагаемую дату смерти, что привело к прорыву в расследовании. Трое сыновей и супруга одного из них в настоящее время обвиняются в многочисленных мошеннических правонарушениях против налоговых органов, включая незаконное использование кредитных карт отца и мошенническое изъятие его пенсионных средств.