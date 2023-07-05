Турция продала почти 63 тонны золота

Мировые центробанки, по предварительным данным, в мае 2023 года продали 27,4 тонны золота из золотовалютных резервов, заявили во Всемирном совете по золоту World Gold Council (WGC).

Крупнейшим продавцом золота остался Центробанк Турции, который реализовал 63 тонны золота в мае. С марта ЦБ страны продал около 160 тонн, что эквивалентно покупкам банка за предыдущие 12 месяцев.

Другими заметными продавцами золота в мае были Узбекистан (11 тонн), Казахстан (2 тонны) и Германия (2 тонны).

В отчетный месяц восемь банков наращивали свои резервы. Нацбанк Польши приобрел 19 тонн, нарастив запасы до 263 тонн. Китай продолжил наращивать свои резервы седьмой месяц подряд, приобретя 16 тонн золота в мае и нарастив резервы до 2092 тонн. Также Сингапур (4 т), Россия (3 т), Индия (2 т), Чехия (2 т) и Киргизия (2 т) были среди покупателей золота в мае.