Пригожина сравнили с Гитлером: «Тоже говорил правду»

Совершивший попытку мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин действовал, как Адольф Гитлер, в итоге напавший на Советский Союз, заявил вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в передаче «Формула смысла» пропагандиста Дмитрия Куликова.

«Вот говорят: «Пригожин говорил правду». Ну и что? Если мы возьмем, например, речь Гитлера после нападения на Советский Союз — там 80% правды. Но от этого он не перестает быть Гитлером», — сказал Леонтьев.

На вопрос ведущего, а что, если в словах Пригожина не было правды, спикер ответил, что «в значительной части» глава «вагнеровцев» говорил «очевидные вещи», в том числе про коррупцию.