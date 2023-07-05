В российском городе египтянин осквернил Коран

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале заявил о случае, когда иностранный гражданин осквернил Коран. По словам губернатора, которые приводят российские СМИ, в интернете появилось видео, где иностранец совершает кощунственные действия в отношении Корана. Правоохранительные органы уже задержали его.

Русских подчеркнул, что «данным вопиющим случаем занимаются национальные правоохранительные органы». Он уверен, что действия «этого негодяя получат самую строгую правовую оценку».

Ранее генеральный директор общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Александр Даркович сообщил, что, по предварительным данным, провокатором является египтянин по имени Сайд Абу Мустафа. Он также подчеркнул, что организация будет следить за подобными случаями.