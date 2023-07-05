Эльмир Алиев, отдел спорта 02:30

Шведский футбольный клуб «Юргорден» объявил о трансфере нападающего азербайджанского «Карабаха» и сборной Азербайджана Мусы Гурбанлы. Контракт с 21-летним сыном главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова подписан сроком на три года.

Почему именно «Юргорден»? Ведь известно, что на Мусу претендовали и другие европейские клубы. Подробности рассказывает спортивный менеджер «Юоргордена» Боссе Андерссон. «Муса ранее играл в «Карабахе», где его отец является главным тренером, и у нас долгое время был с ним тесный диалог, который ближе к концу стал очень напряженным, - цитирует Андерссона официальный сайт «Юргордена». – Отправной точкой стало то, что «Юргорден» играл в одной группе с соперником «Карабаха» бельгийским «Гентом». «Карабаху» предстояло встретиться с «Гентом», который дважды проиграл «Юргордену» на групповой стадии. Поэтому ясно, что, когда Муса обсуждал с отцом выбор клуба, у них было хорошее представление о «Юргордене» и о том, что нам нужно. Это помогло убедить семью Гурбановых в том, что «Юргорден» является хорошей и развивающейся командой, которая в долгосрочной перспективе может привести к дальнейшему переходу в более сильные европейские лиги. Так что мы очень рады, что Муса присоединился к нам, и нам очень интересно следить за его развитием в будущем. Муса – типичный номер 9, который любит забивать голы и находиться в штрафной площади, чтобы воспользоваться возникающими возможностями. Он показал это в «Карабахе» с фантастическим средним показателем во внутреннем чемпионате. В то же время он очень мудрый и целеустремленный футболист, который четко понимает свои амбиции. Он был очень осторожен в своем выборе, и о нем было много спекуляций. Муса приехал в Швецию на несколько дней и познакомился с командой и атмосферой, а также получил возможность посмотреть матч против «Варбергса». Гурбанлы был воодушевлен впечатлениями, и после этого он убедился, что это та команда, в которую нужно переходить».

А вот что по поводу своего перехода думает сам Муса: «Я очень счастлив и с нетерпением жду возможности сыграть за «Юргорден». Это большой, давно существующий и успешный клуб. Я нахожусь в Швеции уже несколько дней и получил очень хорошие впечатления как от тренировочной базы, так и от домашней арены, а особенно от болельщиков. Так что в целом я чувствую себя очень хорошо, и с нетерпением жду начала тренировок. Я встречался с тренерами, руководством клуба, а также был на стадионе и наблюдал за матчем команды. Это было впечатляюще. У меня и раньше была информация о «Юргордене», но, приехав сюда, мои положительные впечатления усилились. Боссе Андерссон - отличный парень, и вы можете видеть, насколько он невероятно увлечен футболом. Он был нападающим, так что я узнаю в нем часть себя. У нас сложились очень хорошие отношения. Не секрет, что ко мне был интерес со стороны многих других клубов. Но причина, по которой я выбрал «Юргорден», заключалась в том, что я сразу же почувствовал, что у них серьезное отношение и большой интерес ко мне. Тренеры, руководители, с которыми я встречался, ясно говорили о том, что хотят видеть меня в «Юргордене». Ни один другой клуб не был так настойчив, поэтому я выбрал «Юргорден».