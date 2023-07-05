И снова Бахмут. Ситуация обостряется

По словам Маляр, которые приводит УНИАН, «одной стороны, они (российские военные – ред.) большую часть города контролируют, а мы контролируем юго-западную только часть. Но они не могут передвигаться по городу, потому что наши Вооруженные силы им не дают это сделать. И они фактически из него и выйти не могут, потому что это тоже не дают осуществить наши Вооруженные силы. Вокруг Бахмута, по флангам, мы по южному флангу несколько продвигаемся, по северному флангу идут бои».

Замминистра обороны отметила, что после того, как украинские военные начали продвижение вокруг Бахмута, россияне вынужден подтягивать свои резервы, потому что «не собирается сдавать свои позиции так просто и не отказывается от задачи выйти в целом на границы Донецкой и Луганской областей».

«Вокруг Бахмута снова очень-очень горячо сейчас. В последние дни они подтягивают туда десантно-штурмовые войска. И мы видим, что сейчас их военные отказываются идти в бой, покидают свои позиции. И мы зафиксировали уже, буквально сегодня, что они выставляют заградотряды, которые просто стреляют в спину своим, чтобы те не покидали позиции. То есть ставки повышаются и ситуация очень серьезная. Уже просто покидают позиции целыми подразделениями. И сейчас у них паника. Это безусловно результат очень сложной, тщательной работы наших военных», - заявила Маляр, добавив, что на Лиманском направлении продолжаются ожесточенные бои. На Таврическом направлении на определенных направлениях есть продвижение. «Враг стягивает туда все что может, чтобы не дать нам продвигаться. Поэтому в тяжелых очень условиях, но наши там постепенно-постепенно продвигаются, и на юге, в том числе. На юге, там больше направлений нашего наступления и, собственно, мы по каждому движемся»,- сказала Маляр.