Икрам Нур, автор haqqin.az 02:49

Ливийское правительство национального единства (ПНЕ) отчиталось о нанесении ударов по позициям ЧВК «Вагнера». Как сообщают местные медиаканалы, удар был нанесен по одному из пунктов тылового обеспечения ЧВК в Киренаике при помощи беспилотников турецкого производства. Если вооруженный мятеж «вагнеров» российские власти успешно заметают под ковер, делая вид, что ничего серьезного не произошло, то на Ближнем Востоке, в Сирии и Ливии – все основные события вокруг «музыкантов» только начинает разворачиваться.

Момент как нельзя более благоприятный: «Вагнер» как военный и экономический актив в Москве сейчас начинают «пилить» между различными властными группировками, и было бы глупо элитам в странах, где он оперирует, не воспользоваться этой ситуацией. Где-то – ослабить его позиции, где-то – потеснить и что-то из сфер его влияния взять под свой контроль. Ведь сейчас «Вагнер» - не грозная и всесокрушающая сила, а просто пирог, который соблазнительно и бесхозно лежит, его судьба неопределена и сколько такая ситуация продлится – неизвестно. Самое время отхватить кусочек, пока в Кремле думают, что с ним делать дальше. Удар сил ПНЕ по тылам ЧВК – этот как раз из серии кусочничанья. Ни для кого и никогда не было секретом тесное партнерство «музыкантов» с Халифой Хафтаром, который обязан им многими своими успехами на поле боя. Правда, в успехи политические он их конвертировать так и не сумел, но это уже его проблемы, «вагнера» отработали свою зарплату, деньги на которую горе-фельдмаршалу щедро давали Эмираты на все 100%. И даже чуть больше, долгое время оставаясь угрозой для ПНЕ. И, кстати, интересов Турции в Ливии.

Теперь наступило время реванша для Триполи, что правительство Дбейбы и делает, начав громить сеть тыловых коммуникаций «Вагнера» на востоке Ливии. Удар по базе в Киренаике – это уже третий за последние дни, поскольку ранее атакам Байрактаров подверглись и базы «Вагнера» в Аль-Хадиме и Аль-Харубе, которые «музыканты» обычно используют для переброски оружия и боевиков как в Ливию, так и из нее. Не приходится сомневаться, что эти атаки не встречают особых возражений ни со стороны Халифы Хафтара, ни со стороны его союзников, заседающих на востоке страны в Тобруке. И вполне возможно, что они им различными способами «подыгрывают». Тем более, что тому есть как минимум две более чем веские причины. Во-первых, все переговоры, которые в январе текущего года со всеми сторонами ливийского конфликта проводил Уильям Бернс, так или иначе крутились вокруг присутствия в этой стране «Вагнера». И Триполи, и Тобруку, и персонально Халифе Хафтару директором ЦРУ было четко и недвусмысленно сказано: «Вагнера в Ливии быть не должно, никакие формы сотрудничества с этой ЧВК недопустимы». После чего 26 января последовало решение Вашингтона о признании «музыкантов» «транснациональной преступной организацией».