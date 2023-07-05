«Отреагируем адекватно»: в Польше предупредили Россию

Если Россия нанесет удар по Запорожской АЭС, Польша отреагирует соответствующим образом, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Об этом пишет BBC.

«Это будет совершенно новая, совершенно новая ситуация. Так что мы отреагируем адекватно», - сказал Рау.

Глава МИД Польши заметил, что «использование этого вида оружия или обращение к такого рода шантажу создадут совершенно новую ситуацию на местах в Украине, но это также затронет значительную часть территории НАТО. Так что это потребует адекватной реакции. И не ожидайте, что я вам расскажу, какой конкретно она будет».