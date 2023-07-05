Российские ракеты долетели до запада Украины обновлено 03:45
Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают о стрельбе ПВО в Тернопольской и Львовской областях.
УНИАН сообщает о взрыве во Львове. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что есть новые угрозы для области.
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В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 6 июля была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ пишут, что воздушная тревога начала распространяться после часа ночи по местному времени.
Впоследствии воздушная тревога охватила территории южных, центральных, северных и восточных областей.
В Киевской городской военной администрации сообщили: «Ракетная опасность для столицы! Вероятные пуски крылатых ракет «Калибр».
После двух часов ночи воздушная тревога была объявлена и на западе Украины.