США просят Турцию согласиться на вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил в среду по телефону с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и призвал Турцию незамедлительно одобрить вступление Швеции в НАТО.

«Министр Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в такое критическое время и призвал Турцию немедленно поддержать вступление Швеции в альянс НАТО», — цитирует BBC сообщение пресс-службы Госдепартамента.

«Соединенные Штаты и Турция имеют давние и тесные двусторонние связи в области обороны, и приоритетом остается сохранение способности Турции к взаимодействию в рамках НАТО», — заявили в пресс-службе.