Нелогичная критика и непростой переход азербайджанского спорта на новые рельсы
Европейские игры-2023 в Польше завершились, но обсуждение результатов азербайджанских спортсменов среди представителей спортивной общественности и медиа продолжается.
Ваш автор уже подводил предварительные итоги выступления сборной Азербайджана и коснулся причин сравнительно невысокого количества медалей, завоеванных нашими атлетами в Кракове.
Сегодня хотелось бы коснуться еще двух важных моментов.
Первое. Подводя итоги выступлению сборной Азербайджана на Евроиграх в Кракове, некоторые, критикуя наших спортсменов, пишут: «такой слабый результат, а ведь это еще не было России и Беларуси».
Про отсутствие России и Беларуси – абсолютно нелогичный довод! И вот почему. Если бы на Евроиграх-2023 были бы борьба, дзюдо, самбо и акробатика, в которых Азербайджан на Евроиграх в 2019 году завоевал 21 медаль из 28-и, то в Польше без России и Беларуси медалей у нас в этих видах было бы намного больше.
Только одна Россия в Минске-2019 взяла 14 медалей в борьбе (7-1-6), 7 медалей в дзюдо (2-3-2), 18 медалей в самбо (7-3-8) и 3 медали в акробатике (2-1-0).
Понятно, что часть «российских» и «белорусских» медалей в Кракове досталась бы Азербайджану. И тогда наград у нас было бы точно больше тех 28-ми, что были в Минске.
Тут даже можно вычесть наши медали, завоеванные в таэквондо, муай-тае и кикбоксинге. Эти виды были в Кракове, но не были в Минске.
И второе. Хотелось бы в целом коснуться состояния азербайджанского спорта. Еще в 2016 году ваш автор бил в набат, когда на Олимпиаде в Рио Азербайджан представляли около 70 процентов натурализованных спортсменов.
Результат в спорте, бесспорно, важен. Но и определенный баланс сохранять тоже нужно. На той Олимпиаде в Рио Азербайджан завоевал 18 медалей, 11 из которых были в активе легионеров. То есть 61 процент наград на счету иностранцев. Было понятно, что как только мы начнем отказываться от массовой натурализации, результаты пойдут на спад. И Олимпийские игры в Токио это наглядно показали. 7 медалей и нет золота. Четыре награды на счету легионеров, а три оставшиеся, которые завоевали доморощенные спортсмены, были в активе ветеранов – Рафаэля Агаева (на тот момент ему было 36 лет), Рафика Гусейнова (33) и Гаджи Алиева (30).
Игры в Токио ясно продемонстрировали: в азербайджанском спорте возникла серьезная брешь. Молодых, способных покорять Олимп, как это в свое время делали 22-летний Фарид Мансуров, 20-летний Эльнур Мамедли, 19-летний Тогрул Аскеров у нас нет. Появится ли такой герой на Олимпиаде-2024 в Париже? Большой вопрос.
Сейчас взят курс на уменьшение количества иностранцев. В Минске медали завоевали 10 легионеров – это 35 процентов от всех завоеванных наград, в Кракове – только 2 легионера, и это 18 процентов.
Но долгое время баланс был нарушен. Годы массовой натурализации дают о себе знать сейчас. Бесследно они пройти не могли. И процесс восстановления и перехода на другой режим также не может быть безболезненным.