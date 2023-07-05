Нелогичная критика и непростой переход азербайджанского спорта на новые рельсы

Ваш автор уже подводил предварительные итоги выступления сборной Азербайджана и коснулся причин сравнительно невысокого количества медалей, завоеванных нашими атлетами в Кракове.

Сегодня хотелось бы коснуться еще двух важных моментов.

Первое. Подводя итоги выступлению сборной Азербайджана на Евроиграх в Кракове, некоторые, критикуя наших спортсменов, пишут: «такой слабый результат, а ведь это еще не было России и Беларуси».

Про отсутствие России и Беларуси – абсолютно нелогичный довод! И вот почему. Если бы на Евроиграх-2023 были бы борьба, дзюдо, самбо и акробатика, в которых Азербайджан на Евроиграх в 2019 году завоевал 21 медаль из 28-и, то в Польше без России и Беларуси медалей у нас в этих видах было бы намного больше.

Только одна Россия в Минске-2019 взяла 14 медалей в борьбе (7-1-6), 7 медалей в дзюдо (2-3-2), 18 медалей в самбо (7-3-8) и 3 медали в акробатике (2-1-0).

Понятно, что часть «российских» и «белорусских» медалей в Кракове досталась бы Азербайджану. И тогда наград у нас было бы точно больше тех 28-ми, что были в Минске.

Тут даже можно вычесть наши медали, завоеванные в таэквондо, муай-тае и кикбоксинге. Эти виды были в Кракове, но не были в Минске.