Гвианцы обвиняют Францию

Франция присвоила себе 90 процентов территории Гвианы, природные ресурсы страны разграблены, заявил член движения «За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы» Морис Пиндар на мероприятии «К полному искоренению колониализма», организованного в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

По его словам, страна живет в состоянии колонизации: «В нашей стране безработица составляет 30 процентов. Наши должностные лица также назначаются французским правительством».

Пиндар рассказал о деятельности организации, о ее борьбе за независимость и свободу Французской Гвианы, целях движения. Он также заявил, что движение «За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы» подаст заявку на статус наблюдателя при ДН.