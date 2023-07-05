Представитель Новой Каледонии заявил, что его страна оккупирована Францией

Франция проводит политику колониализма в Новой Каледонии, заявил председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан на мероприятии «На пути к полной ликвидации колониализма», организованном в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

По его словам, «Франция нанесла огромный удар народу Новой Каледонии и не отступает от своей позиции»: «Франция называет себя демократической республикой единства, равенства и братства, но это просто фасад, который на самом деле является полной ложью».

Он отметил, что «более 170 лет Новая Каледония оккупирована Францией, история его страны начерчена кровью» и призвал заставить Францию нести ответственность за свои действия.

«Участвуя сегодня в мероприятии в Баку, мы призываем не повторять эту кровавую колониальную историю. Политика колонизации должна быть прекращена», - сказал Вамитан.