Францию обвинили в шизофрении

Франция называет Мартинику свободной, но продолжает властвовать на этой земле, заявила представитель Движения экологов и демократов за суверенную Мартинику Клодетт Дюамель на проходящем в Баку мероприятии на тему «К полной ликвидации колониализма».

«Франция говорит нам, что мы французы, и таким образом показывает, что страдает шизофренией. Вот почему мы, люди африканского происхождения, создали свое тайное общество», - сказала она.