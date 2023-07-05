Джавад Шабири, автор haqqin.az 10:54

«Никакого соглашения в ближайшее время не просматривается. Решит ли сам Иран предпринимать действия или не предпринимать действия, которые ведут к дальнейшей эскалации напряженности не только с нами, но и с другими странами, покажут его шаги», - заявил на днях госсекретарь США Энтони Блинкен. Тонкие ручейки слухов о готовящемся между Вашингтоном и Тегераном «неформальном соглашении», начавшие просачиваться несколько месяцев назад, начинают сливаться в нечто более существенное. Если судить по заявлениям американских и иранских официальных лиц, стороны еще пару недель назад были близки к заключению «джентльменской сделки», но в последний момент что-то опять пошло не так.

Уже не вызывают сомнений основные параметры планировавшихся договоренностей: США размораживают иранские активы в Ираке и Южной Корее (до $25 миллиардов), обязуются не принимать новых санкций, не захватывать иранские танкеры и не добиваться новых антииранских резолюций со стороны МАГАТЭ и ООН. Иран, в свою очередь, освобождает американских заключенных и не будет обогащать уран свыше 60%, а также обязуется не позволять проиранским группировкам наносить удары по позициям ВС США на Ближнем Востоке и не передавать баллистические ракеты России. Не является загадкой и причина того, почему американцы и иранцы пока, в который уже раз, поставили «неформальное соглашение» на паузу: Тегеран в очередной раз выдвинул дополнительные требования, а Вашингтон не удовлетворили те гарантии, которые иранцы готовы были предложить в качестве подтверждения того, что эти договоренности вообще будут выполняться. Это узкое и интимное место подобных сделок – ведь речь ни о каких официально оформленных договоренностях или подписанных соглашениях не идет, то есть возникает широкий простор не то что для их двоякого толкования, но и вообще неисполнения, в чем иранцы мастера, да и американцы, пожалуй, в эту игру тоже неплохо умеют.

Важно понимать, что вопрос нынешнего «неформального соглашения» между Вашингтоном и Тегераном – он с повестки дня не снят, а именно поставлен на паузу. Поскольку пусть оно не будет слишком уж эффективным, слишком уж прочным, но оно в равной степени необходимо и администрации Байдена, и иранскому режиму. Ведь отсутствие хоть какого-то соглашения с Ираном все больше ставит администрацию Байдена в неудобное, мягко говоря, положение. Вопрос стоит так: или что-то делать, вплоть до нанесения удара по Тегерану, как настаивают израильские партнеры, или смириться с ядерным статусом исламской республики. После чего американцы о своем авторитете на международной арене и, в частности, на Ближнем Востоке, могут позабыть. Или в самом оптимистичном варианте – искать его где-то в районе плинтуса. А военный сценарий он тем и плох, что затеять-то его можно, но это совершенно не гарантирует успеха, «пепел» Ирака и Афганистана все еще стучит в сердце Белого дома, заставляя серьезно задуматься.