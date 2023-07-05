Иран и США кровью вырывают друг у друга горячая тема
«Никакого соглашения в ближайшее время не просматривается. Решит ли сам Иран предпринимать действия или не предпринимать действия, которые ведут к дальнейшей эскалации напряженности не только с нами, но и с другими странами, покажут его шаги», - заявил на днях госсекретарь США Энтони Блинкен.
Тонкие ручейки слухов о готовящемся между Вашингтоном и Тегераном «неформальном соглашении», начавшие просачиваться несколько месяцев назад, начинают сливаться в нечто более существенное. Если судить по заявлениям американских и иранских официальных лиц, стороны еще пару недель назад были близки к заключению «джентльменской сделки», но в последний момент что-то опять пошло не так.
Уже не вызывают сомнений основные параметры планировавшихся договоренностей: США размораживают иранские активы в Ираке и Южной Корее (до $25 миллиардов), обязуются не принимать новых санкций, не захватывать иранские танкеры и не добиваться новых антииранских резолюций со стороны МАГАТЭ и ООН.
Иран, в свою очередь, освобождает американских заключенных и не будет обогащать уран свыше 60%, а также обязуется не позволять проиранским группировкам наносить удары по позициям ВС США на Ближнем Востоке и не передавать баллистические ракеты России.
Не является загадкой и причина того, почему американцы и иранцы пока, в который уже раз, поставили «неформальное соглашение» на паузу: Тегеран в очередной раз выдвинул дополнительные требования, а Вашингтон не удовлетворили те гарантии, которые иранцы готовы были предложить в качестве подтверждения того, что эти договоренности вообще будут выполняться.
Это узкое и интимное место подобных сделок – ведь речь ни о каких официально оформленных договоренностях или подписанных соглашениях не идет, то есть возникает широкий простор не то что для их двоякого толкования, но и вообще неисполнения, в чем иранцы мастера, да и американцы, пожалуй, в эту игру тоже неплохо умеют.
Важно понимать, что вопрос нынешнего «неформального соглашения» между Вашингтоном и Тегераном – он с повестки дня не снят, а именно поставлен на паузу. Поскольку пусть оно не будет слишком уж эффективным, слишком уж прочным, но оно в равной степени необходимо и администрации Байдена, и иранскому режиму.
Ведь отсутствие хоть какого-то соглашения с Ираном все больше ставит администрацию Байдена в неудобное, мягко говоря, положение. Вопрос стоит так: или что-то делать, вплоть до нанесения удара по Тегерану, как настаивают израильские партнеры, или смириться с ядерным статусом исламской республики. После чего американцы о своем авторитете на международной арене и, в частности, на Ближнем Востоке, могут позабыть. Или в самом оптимистичном варианте – искать его где-то в районе плинтуса.
А военный сценарий он тем и плох, что затеять-то его можно, но это совершенно не гарантирует успеха, «пепел» Ирака и Афганистана все еще стучит в сердце Белого дома, заставляя серьезно задуматься.
Но и позиции Тегерана сейчас особенно выигрышными не назовешь. Иран все же – не Северная Корея, где можно было все благосостояние страны и народа положить на алтарь «ядерного зонтика». Иранцы такого не поймут и не примут, и за подобную попытку выйдут на улицу критиковать режим физически, вплоть до его свержения. А внутренних ресурсов для решения нарастающих социально-экономических проблем у Тегерана нет. И инфляция свыше 50% в год. И девальвация национальной валюты – двести, а то и триста процентов. И дефицит бюджета нарастает с каждым месяцем.
Поэтому те самые $25 миллиардов, замороженные в Ираке и Южной Корее, Тегерану сегодня как глоток воздуха, могут позволить хотя бы временно закрыть хоть какие-то дыры в экономике. Ведь сейчас исламская республика вступила на ту зыбкую почву, когда лозунг улицы «Повысьте заработную плату!» в любой момент может смениться на «Долой режим!», что весь мир и видел совсем недавно.
Словом, и Вашингтон, и Тегеран сейчас просто вынуждены идти на сделку. И, как обычно в таких ситуациях бывает, условия этой сделки будут не выбором между плохим и хорошим, а между плохим и очень плохим. Так что осталось подождать совсем немного, и станет ясно, какие параметры «неформального соглашения» стороны обоюдно согласовали, а точнее, с кровью вырвали друг у друга в ожесточенном торге. И, главное, как долго они намерены их соблюдать.