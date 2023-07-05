Новые жертвы российских обстрелов в Украине

ВС России подвергли обстрелу Херсонскую область, в результате чего погибли два человека, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за минувшие сутки противник нанес по региону более 80 ударов, во время которых выпустил по мирным гражданам 430 снарядов, в частности, из минометов, артиллерии, танков, «Градов», также сбрасывал взрывчатку с БПЛА. Только по Херсону было выпущено почти 40 снарядов.

«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Два человека погибли, еще десять, среди которых ребенок, получили ранения», - отметил он.