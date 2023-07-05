Эмин Махмудов остался верен «Нефтчи»

"Я верен "Нефтчи". Однажды надевший "черно-белую" форму, всегда останется "черно-белым”. Я надеюсь завершить карьеру в родной команде", - сказал Махмудов.

По словам футболиста, он никогда не думал о том, чтобы покинуть команду ради большего заработка: "Я просто хотел попробовать свои силы в более рейтинговом и сильном чемпионате, в другой атмосфере. Поэтому я думал о том, чтобы оценить новые вызовы.

Я получал предложения из России, Турции и ряда других стран. Но давайте признаем, что помимо чемпионата, в котором вы будете играть, важна и команда, в которой вы будете выступать. В связи с этим я рассмотрел предложения, принял их и в итоге решил, что ни одно из поступивших предложений не стоит того, чтобы уходить из "Нефтчи", форму которого я носил 6 лет.

Я чувствую себя по-настоящему счастливым в этом клубе. Болельщики, руководство клуба, мои товарищи по команде и другие, все меня любят, уважают, я капитан команды. Учитывая все эти факторы, я в конечном итоге решил остаться в своем родном клубе.

Если бы дело было только в том, чтобы заработать больше денег, то за прошедшие 6 лет у меня много раз были предложения даже на более выгодных условиях, чем сейчас. Но я всегда предпочитал оставаться в родном для меня "Нефтчи", - сказал полузащитник, который также является членом национальной команды Азербайджана.

Махмудов также обратился к болельщикам: "Период принятия решения немного затянулся, но, к счастью, руководство клуба терпеливо ждало. Мне жаль, что я причинил беспокойство фанатам.

Лучшие болельщики в мире - это болельщики "Нефтчи". Их темперамент, стремление к победе, безумная поддержка постоянно мотивируют меня на новые победы.

Я надеюсь, что вновь смогу завоевать их расположение, сделав все возможное в предстоящих играх и сражаясь изо всех сил на поле. Болельщики также должны быть уверены, что они впредь будут видеть на поле лучшего Эмина. Я буду бороться за успех своей команды до последнего".

Полузащитник сообщил, что сегодня отправился в Санкт-Петербург на сборы команды: "Я сразу же дам старт тренировкам. Надеюсь, что выйду на поле в предстоящем матче с "Црвеной Звездой" и помогу своим товарищам по команде".

Отметим, что Эмин Махмудов выступает за "Нефтчи" с 2017 года.