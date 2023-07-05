Пашинян анонсировал скорую встречу с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля в ближайшее время.

«Надеюсь, в ходе предстоящей встречи сделать более предметным прогресс, достигнутый в Вашингтоне. Все вопросы должны быть решены дипломатическим путем» - сказал Пашинян.

Он добавил, что текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию.