Францию обвинили еще и в геноциде и оккупации

Франция совершила геноцид против коренных народов, экспортировала тысячи рабов, заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол во время выступления на конференции «На пути к полной ликвидации колониализма», организованной Центром анализа международных отношений в рамках заседания Движения неприсоединения.

Кэрол заявил, что эти люди родились свободными, а «затем были порабощены Францией, которая утверждала, что продвигает права человека».

«Стратегия французского правительства состоит в том, чтобы заменить коренных жителей Мартиники французами, это геноцид, это изменение демографической ситуации», - сказал он.

Депутат Национального собрания Французской Республики (Французская Гвиана) Жан-Виктор Кастор же поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за вчерашнее выступление по поводу ситуации во Франции и заявил, что с первых лет колонизации Франция использовала насилие, военную силу: «Франция применила такой подход к нашим землям, якобы когда они пришли на эти земли, они были пусты. Франция отрицала существование коренного населения, живущего здесь».