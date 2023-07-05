Пашинян снова заявил, что коридора не будет

Армения никогда ни письменно, ни устно не брала на себя никаких обязательств по коридору и никогда не примет никаких комментариев в этой логике, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Что касается региональных коммуникаций под суверенитетом и законодательством каждой из стран, то Армения давно готова к этому. Уже давно официально циркулирует проект решения правительства, которое предусматривает создание трех КПП на границе с Азербайджаном со стороны Армении».