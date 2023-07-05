Францию предложили включить в список угроз для Азербайджана
Необходимо изменить военную доктрину Азербайджана, заявил депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Он отметил, что изменился характер угроз военной безопасности Азербайджана: «Военные доктрины большинства стран меняются каждый год или каждые два года. Военная доктрина Азербайджана должна быть изменена в соответствии с новыми реалиями в новом меняющемся мире, в нее должны быть включены названия стран, которые представляют угрозу для Азербайджана. К примеру, Франция. Необходимо внести изменения в статьи 14, 15 и 16 Военной доктрины Азербайджана».