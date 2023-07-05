Лукашенко: Пригожин не в Беларуси

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не находится на территории Беларуси, заявил президент этой страны Александр Лукашенко.

По его словам, боевики "Вагнер" дислоцированы в своих постоянных лагерях на территории России.

Лукашенко заявил, что в случае размещения в Беларуси ЧВК может быть задействована для обороны страны.

"Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован", - заявил он.