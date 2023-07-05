Центробанк обрел независимость

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении был утвержден законопроект, предусматривающий предоставление экономической независимости Центральному банку Азербайджана (ЦБА).

Речь идет о проекте поправок в закон «О Центральном банке».

Согласно документу, ЦБА обладает экономической независимостью, и средства, поступающие от продажи его активов или иного распоряжения ими, относятся к его доходам.

За исключением случаев, предусмотренных настоящим законом, ЦБА не несет ответственности по обязательствам государства, а государство не несет ответственности по обязательствам ЦБА.