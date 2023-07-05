Сиявуш Новрузов сравнил Макрона с Рагимом Газиевым

Армения должна извлечь уроки из того, что произошло во Франции, и подписать мирное соглашение, а также извиниться перед Азербайджаном за свои преступления, заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

«Думаю, что раз Франция вклинилась в вопрос мирного соглашения, то мира между Азербайджаном и Арменией не будет. Мы должны поставить условие, чтобы Франция не участвовала в этом процессе.

Макрон оказал нам медвежью услугу, как Рагим Газиев в свое время. Если Макрон хочет, то пусть присоединит Армению к Франции. Макрон постоянно вмешивается в переговорный процесс. Сегодня идут переговоры о справедливом мире, многие страны поддерживают нас.

Именно армяне больше всего страдают от того, что мирное соглашение не подписано. Нельзя жить, постоянно получая помощь от других», - заявил Новрузов.