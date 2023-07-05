Лукашенко: Путин не намерен «мочить» Пригожина

«Вчера после обеда мы разговаривали с ним (Евгением Пригожиным) по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК «Вагнер». Он мне сказал одно: «Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца. Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра «замочат»… Нет, этого не будет», - отметил Лукашенко.

Он добавил, что «(президент Украины Владимир) Зеленский окончательно понял, что не победит, и уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения»: «К 11 июля они что-то должны продемонстрировать. Они попробовали Россию на зуб, наступая в лоб. Не удалось. И не удастся. Если они (военное руководство Украины) бросят сейчас лучшие подразделения в бой, они окончательно похоронят украинскую боеспособность».