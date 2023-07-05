«Дело военкомов»: сотрудников военкоматов Лачина и Джалилабада уволили и взяли под надзор полиции

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, выявлены противоправные действия инспектора Джалилабадского районного отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Рамиля Гасанова и инспектора Лачинского районного отдела Рашада Рашидли. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно информации, указанные лица, воспользовавшись возможностью влиять на решения должностных лиц подведомственных учреждений и военно-врачебных комиссий, в которых они работали, получили в качестве взятки различные суммы денег от отдельных лиц с целью содействия в признании их негодными к военной службе.

По фактам возбуждены уголовные дела по статье 312-1 (незаконное воздействие на решение должностного лица) УК Азербайджана. Р.Гасанов и Р.Рашидли привлечены к ответственности в качестве обвиняемых, решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции с отстранением от должности.

Напомним, накануне был задержан начальник Хачмазского районного отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Рагим Агаев. Ему предъявлено обвинение по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.