Депутат Фазиль Мустафа: В азербайджанских университетах нет образования

Британское издание World University Ranking составило рейтинг лучших университетов мира в 2023 году, в который вошел 21 университет из 9 городов Казахстана, заявил депутат Фазиль Мустафа на заседании Милли Меджлиса.

«Между тем ни одного университета из Азербайджана, который уже 30 лет как независим, в рейтинге не оказалось. Потому что в азербайджанских университетах нет образования. В заведениях, которые должны быть очагом знаний, смотрят в карманы студентов», - сказал депутат.